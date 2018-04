Ahoi – Feten in den Clubs

Partys: Die Region feiert Fasching auf der großen Bühne und in kleinen Discos

Metropolregion.Fasnachtszeit ist Partyzeit – und das gilt nicht nur für traditionelle Sitzungen, bunt feiern können Fasnachtsfreunde am Wochenende überall – und gerne auch in der Clubvariante.

Eine der größten Partys der Region gibt es gleich zum Auftakt am Donnerstag, 8. Februar, in der Ludwigshafener Eberthalle – also zu Altweiberfasnacht. Los geht es um 20 Uhr, geboten ist ein buntes Feierprogramm

