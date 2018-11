Mannheim.Den Besuch einer Safari in Kenia, das Aufhübschen und Haareschneiden beim Friseur oder dass die „schönsten Sendungen eben nicht im Fernsehen kommen“, all das kann man musikalisch im Stück „Werzensangelegenheiten“ von Matthias Matzke erleben. Dieses wird Teil des am Sonntag, 25. November, in der Rheingoldhalle stattfindenden Jahreskonzerts von „Akkordeon im Quadrat“ sein. Das Konzert steht unter der musikalischen Gesamtleitung von Johannes Grebencikov. Den Gesangpart übernimmt die Sopranistin und Preisträgerin des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“, Leonie Kratz.

Los geht es um 16 Uhr. Die Konzertkarten kosten 14 Euro für Erwachse und sind bei allen Aktiven, Lehrern, per E-Mail unter info@akkordeon-quadrat.de oder telefonisch unter 0621/724-121 zu erhalten. Restkarten gibt es an der Abendkasse. pam

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018