Akrobatik, Tanz, Musik

„Afrika! Afrika!“ ist ein großes Zirkusspektakel. © Nilz Böhme

Mannheim.2005 präsentierte der österreichische Aktionskünstler André Heller „Afrika! Afrika!“ erstmals in Frankfurt. Es war der Auftakt für eine erfolgreiche Showproduktion, die nach Veranstalterangaben europaweit inzwischen fast 4,5 Millionen Menschen gesehen haben und die auch 2019 wieder auf Tour geht.

Am Dienstag, 26. März, um 19.30 Uhr macht das Zirkusspektakel aus Live-Musik, Tanz und viel Akrobatik Halt in der SAP Arena in Mannheim. Heller hat für die Neuinszenierung, die vor einem Jahr in Berlin Premiere feierte, den Stab an seinen langjährigen Weggefährten Georges Momboye weitergegeben. sba

Info: Karten ab 27,90 Euro plus Gebühren unter saparena.de oder 0621/18190333.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019