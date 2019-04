Akrobatikdarbietungen der Extraklasse

Mannheim.Waghalsige Akrobatik in schwindelerregenden Höhen. Dazu Tanz, Schauspiel und der typische Flair der chinesischen Kultur. All diese Komponenten vereint der Chinesische Nationalzirkus in sich und bietet zudem den Zuschauern seit 18 Jahren ein atemberaubendes Programm. Nun feiert er seinen 30. Geburtstag in Europa und wartet mit der Jubiläums-Show „The Great Wall“ auf.

Dieses Jahr orientiert sich das Programm thematisch am berühmtesten aller chinesischen Bauwerke: die Chinesische Mauer. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, in denen die Themen eher modern gehalten waren, haben sich die Macher zum Jubiläum auf das ursprüngliche, traditionelle China berufen.

Doch Tradition bedeutet nicht gleich Langeweile. Die Show gibt zwar ein historisches Bild Chinas wieder, aber dafür ist sie mit modernen Choreographien versehen, die diese Darbietung so einmalig machen. Mit Hilfe von 30 ausgezeichneten Artisten, liebevoll gestalteten Kostümen und einem typisch alt-chinesischen Bühnenbild, werden die Zuschauer in ihren Bann gezogen.

Die Formation wird nicht ohne Grund als eine der besten ihrer Klasse bezeichnet, weshalb der Zirkus auch Bestandteil des China Kulturjahres 2012 in Deutschland war. Seit 1989 begeistert der Zirkus Millionen von Zuschauer und wird auch dieses Jahr unzählige Menschen mit seiner Jubiläumsaufführung fesseln.

Die Show wird am Dienstag, 9. April, um 20 Uhr, im Rosengarten zu sehen sein. Der Vorverkauf läuft bereits, Tickets können ab einem Preis von 34 Euro an verschiedenen Vorverkaufsstellen erworben werden. Der Einlass in den Saal startet ab 19.30 Uhr.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019