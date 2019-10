Akustik-Klänge aus Berlin

Bensheim.Sie haben in den letzten 20 Jahren mehrfach die Welt umrundet und werden nicht müde, das auf der Bühne zu leben, was sie sind: 17 Hippies machen am Freitag, 25. Oktober, 20.30 Uhr, Station im Musiktheater Rex in Bensheim. Die Berliner Musiker (eigentlich sind es nur 13 an der Zahl) grooven sich durch den Abend zwischen Rock-’n’-Roll-Chansons, Folk und Pop im Akustik-Gewand. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.10.2019