Akustisches Vergnügen am Seeufer

Heddesheim.Zum Sommerfest mit Livemusik lädt die Gemeinde Heddesheim am Samstag, 3. August, auf das Badeseegelände An der Fohlenweide 7 ein: Die Band Acoustic Rock Night tritt bei der fünften Ausgabe des sommerlichen Vergnügens auf. Nach dem Vorbild der bekannten „mtv-unplugged“-Konzerte bieten die zwölf Musiker ihrem Publikum ein Programm mit Songs unter anderem aus Rock, Pop, Alternative, Punk und Grunge. Die Besetzung mit akustischen Instrumenten und drei Frontstimmen ist ein weiteres Markenzeichen der Formation.

Ab 16 Uhr wird das Badeseegelände für die Veranstaltung am Abend geschlossen. Einlass für das Sommerfest ist um 18 Uhr, ein DJ sorgt für die musikalische Einstimmung. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Ab 22.30 Uhr steigt ein großes Feuerwerk in den Himmel. Für die Besucher steht zudem eine breite Auswahl an Grillspeisen und kalten Getränken bereit.

Eintrittarten gibt es für zehn Euro im Bürgerservice des Heddesheimer Rathauses (Fritz-Kessler Platz) und am Badesee. Online (unter reservix.de) wird eine zusätzliche Systemgebühr von zwei Euro berechnet. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.08.2019