All-Stars, Jazz und eine neue Stimme

Mannheim.Drei Konzerte stehen in dieser Woche im Ella & Louis im Mannheimer Rosengarten an: Uli Partheils Latin Experience ist am Montag, 17. Dezember, zu hören, das Stephan Zimmermann Quintett am Dienstag, 18. Dezember, und am Donnerstag, 20. Dezember, tritt im Rahmen der Reihe „New Jazz Voices“ Sängerin Miriam Ast auf. Beginn der Konzerte ist jeweils um 20 Uhr, die Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro.

Die entspannt dahinfließende Musik aus dem Kuba des 20. Jahrhunderts ist die Vorlage für die Soundästhetik von Uli Partheils Formation, dazu gibt es Latin-Sounds und Jazz-Standards. Die IG Jazz Rhein-Neckar hat mit dem Stephan Zimmermann Quintett eine All-Star-Kombo um den Mannheimer Trompeten-Professor engagiert. Seine prominenten Mitstreiter: Saxophonist Jason Seizer, Pianist Markus Becker, Schlagzeuger Rick Hollander und Bassist Thomas Stabenow. Ebenfalls von der IG Jazz ins Ella & Louis geholt wird Miriam Ast. Die vielfach ausgezeichnete Nachwuchssängerin präsentiert Vocal-Jazz aus London. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018