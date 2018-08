Alles andere als konventionell

Mannheim.Nicht-kommerziell, unkonventionell und trotzdem – oder gerade deshalb – erfolgreich: Der Mannheimer Brückenaward geht in diesem Jahr bereits in die neunte Runde. Am Freitag und Samstag, 24. und 25. August, stehen insgesamt sieben Bands auf der Bühne an der Eisenbahnbrücke. Die befindet sich hinter der Jungbuschbrücke in der Neckarstadt-West.

„Der genaue Zeitplan ist wie immer streng geheim“, sagt Organisator Joachim von Hunnius und lässt sich auch auf Nachfrage nicht erweichen, von diesem Prinzip abzuweichen. Denn so sollen alle Bands die gleiche Chance auf Zuspruch haben – zumal der Eintritt wie immer frei ist.

Treffpunkt für Neugierige

Der Mannheimer Brückenaward gehört zu den Ausnahmen unter den deutschen Musikveranstaltungen, ist nicht auf Kommerz, sondern allein auf gute Unterhaltung und Neugier ausgerichtet. An diesem Wochenende bringt das Festival wieder Bands ganz unterschiedlicher Genres auf die Bühne und hat dabei keinen finanziellen Gewinn im Blick. Vielmehr lädt das Festival zum Entdecken und Feiern unter Gleichgesinnten ein.

Am Freitag ist mit Atmen, weiter... eine Punkband am Start, Gitarren-Altmeister Ax Genrich (bekannt durch Guru Guru) macht mit seiner Band Krautrock und Blues, Fungi & Foe sind eine Primus-Coverband. Außerdem sind Bummel Bänger und The Real New Galaxy Brave Stars zu hören.

Auch für den Samstag gilt: Wer wann spielt, bleibt geheim. Auftreten werden Caffeine (Hardcore, Rock), Cool Living (Indie, Emo), Fluid To Gas (Post-Hardcore), Gewalt (Noise-Rock) und Lady Boys (Thai-Psychedelia) – was eine spannende Mischung und viel Abwechslung verspricht.

„Der Brückenaward ist ein uneigennütziges Liebhaberprojekt von Musikern und Kulturschaffenden zum Wohle und zur Freude der allgemeinen Öffentlichkeit“, betont von Hunnius. Beweggründe, Jahr um Jahr das Underground-Festival auf die Beine zu stellen, seien in erster Linie die Lust daran, Zeit und Energie „in ein schönes, gemeinsames Projekt zu stecken“.

Darüber dürften sich Bands wie Fans durchweg freuen. Wie immer dürfen zum freien Eintritt auch noch eigene Getränke und Speisen mitgebracht werden. Wer will, kann also ganz umsonst gleich zwei Abende voller Musik und Unterhaltung erleben. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018