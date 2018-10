Alles Banane im „Zimmer“

Mannheim.Die Veranstalter versprechen: Konfetti, Bananen, noch mehr Bananen, riesige Plüschaffen – und noch mehr Wahnsinn. So jedenfalls steht es in der Ankündigung. . . Am Samstag, 3. November, steigt ab 23 Uhr im „Zimmer“ die Party „Bananas“ mit dem unmissverständlichen Motto: „Hip Hop & Hands Up!“.

Übermütig, ausgelassen und ohne Bedenken sollen die Partygänger feiern – zu Black Music, Hip-Hop, Hands Up und alles, worauf sich Partygänger gerne bewegen.

Die Verantwortlichen im „Zimmer“ drücken das in ihrer Vorschau so aus: „Es gibt mehr Schwung in Mannheim. Die neue Party ,Bananas’ ist auf einer schicksalhaften Mission. Diese Party ist nichts für Dancefloor-Drückeberger und mies gelaunte Möchtegern-Hipster. Total Banane, aber wir stehen drauf. Wir wollen einfach nur feiern, tanzen und sonst bitte gar nichts!“ Die Musikrichtung Hands Up bildete sich zuerst in Deutschland Mitte der 1990er bis Anfang der 2000er Jahre aus verschiedenen Strömungen heraus, hauptsächlich dem Eurodance, Happy Hardcore und Uplifting Trance. So oder so: Die Hände werden an die „Zimmer“-Decke gehen. Das „Zimmer“ liegt in der Passage im Quadrat Q 5. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018