Alles in klein: Miniaturenmarkt

Mannheim.Wie jedes Jahr im November verwandelt sich die Festhalle Baumhain im Luisenpark zu einem Mekka für Freunde von Puppenhäusern und Miniaturen im Maßstab 1:12 und kleiner. Seit 2010 findet der Miniaturenmarkt in der Baumhainhalle statt. Die Veranstalter haben übers Jahr wieder nach interessanten Stücken Ausschau gehalten. Auch aus dem Ausland kommen immer mehr Aussteller und Besucher in die Baumhainhalle, die sich am Samstag, 17. November von 11 bis 17 Uhr wieder in ein Einkaufs- und Erlebnisparadies für Bastler und Sammler verwandelt. Etwa 70 Aussteller und über 600 Besucher aus Deutschland und dem benachbarten Europa finden jährlich den Weg nach Mannheim. In der Eintrittskarte ist der Parkbesuch beinhaltet. pam