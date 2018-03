Alles leuchtet grün

Anzeige

Heidelberg/Mannheim.Wenn nicht nur in Irland, sondern auch rund um den Globus das Grün-Fieber ausbricht, ist St. Patrick’s Day. An diesem Nationalfeiertag am 17. März werden zu Ehren des irischen Schutzpatrons sämtliche Städte Irlands in ein leuchtendes Grün getaucht – auch hierzulande werden anlässlich dieses Tages Paraden, Partys und Festivals veranstaltet, so auch in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Live-Musik am Vortag

Das Studierendenwerk Heidelberg richtet am Samstag, 17. März, eine große St. Patrick’s Day-Party aus. Los geht es um 20.30 Uhr im Marstallcafé, der Eintritt ist frei.

Dabei dürfen einige der traditionellen irischen Getränke nicht fehlen: Kilkenny und Guiness, die wohl bekanntesten Bierspezialitäten des Landes. Auch wird den Gästen an diesem Abend Irish Wiskey on the Rocks serviert.