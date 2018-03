Alles rund um die Gesundheit

Anzeige

Mannheim.Alles rund ums Thema Gesundheit, Vorsorge, Wohlbefinden und Informationen über moderne Therapiemöglichkeiten für Körper und Geist verspricht die Gesundheitsmesse Mannheim der Firma Leibensperger Productions am 24. und 25. Februar, jeweils von 11 bis 18 Uhr, bei freiem Eintritt in der Kulturhalle Feudenheim, Spessartstr. 24-28. Insgesamt 35 Aussteller präsentieren sich und ihre Themen im Foyer und im großen Saal. Von A wie wie Arbeiter Samariter Bund bis Z wie Zweirad & Motortechnik Schreiber ist eine breite Palette an Angeboten und Dienstleistungen vertreten. Begleitend gibt es in den Clubräumen Workshops und Fachvorträge.

Zum Schwerpunktthema „Zahntechnik heute – von der Spange bis zum Implantat“ informieren die Experten von der Zahnarztpraxis Hoppe aus Wallstadt an beiden Tagen. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ab welchem Alter Zahnspangen für Kinder besonders geeignet sind. Am Sonntag zeigt Philipp Hasse Möglichkeiten der modernen Zahnimplantologie auf.

Weitere Themen im Rahmenprogramm sind etwa Frischekosmetik, Pflege im Alter, medizinische Ästhetik und Schmerzbehandlung oder Hörgeräte. Die Messe wird am Samstag um 11.30 Uhr Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb eröffnet. red