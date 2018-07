Alles, was das Gärtner-Herz begehrt

Anzeige

Mannheim.Mit unzähligen neuen Ideen rund um Haus und Garten kommt am Wochenende das Genuss- und Gartenfest in die Rhein-Neckar-Region. Am Samstag, 21. Juli und Sonntag, 22. Juli, präsentieren rund 80 Aussteller aus sieben Nationen auf der Waldrennbahn in Seckenheim (Turfweg 15, 68239 Mannheim) kulinarische Delikatessen und Spezialitäten, Garten-Accessoires und grünes Allerlei von blühenden Pflanzen bis zu Salaten und Samen.

Das Rhein-Neckar Genuss- und Gartenfest ein „Fest für alle Sinne“. Die Besucher können wie auch beim letzten Mal an Kräutern, Ölen und Blumen riechen, an kleinen, kulinarischen Köstlichkeiten naschen – gereicht von Alpenkäse aus Österreich bis hin zu Weinen aus der Provence – oder die neuesten Dekorationstrends für den Gartentisch kennenlernen. Zudem können Besucher auf der Garten- und Erlebnismesse Informationen darüber erhalten, wie sie ihre Pflanzen pflegen und ihren Garten gestalten können.

Besucher können in der „Schätzstunde“ von einem Experten taxieren lassen, wie viel ihre Privatschätze, wie zum Beispiel ihre alten Schmuckstücke, wert sind. Sie haben außerdem die Möglichkeit, das Erbstück direkt vor Ort zu verkaufen. In der Wetthalle stellt die Puppenklinik Gerberich zudem Puppen aus zwei Jahrhunderten vor. Kleinere Reparaturen führt der Puppendoktor auf Wunsch sogar direkt durch.