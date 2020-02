Alltäglicher Wahnsinn

Schwetzingen.„Schwer verrückt“ ist Markus Maria Profitlich bekanntlich schon immer. Mit seinem gleichnamigen Programm macht der Komiker am Freitag, 7. Februar, 20 Uhr, in der Wollfabrik in Schwetzingen Station. Er ist lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass er ebenso wie die allermeisten Menschen so einige Marotten kultiviert hat. Wie man mit ihnen und dem alltäglichen Wahnsinn unserer Facebook-Gesellschaft umgeht, ist Profitlichs aktuelles Thema. Und Lachen ist bekanntlich die beste Medizin. sdo

Info: Freitag, 7. Februar, 20 Uhr, Wollfabrik, Schwetzingen. Karen für 28 Euro plus Gebühren unter alte-wollfabrik.de

