Als Höhepunkt die Verehrung „Lennys“

Ludwigshafen.Mit fünf Konzerten veranstaltet die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ab diesem Wochenende wieder seine Reihe „Modern Times“ mit Musik vornehmlich des 20. Jahrhunderts. Los geht es am Freitag, 21. September, 19.30 Uhr, im Pfalzbau. Unter dem Motto „Kaiserwalzer“ erklingen neben demselben von Johann Strauß auch Mark-Antony Turnages „Passchendaele“, Maurice Ravels Konzert für Klavier und Orchester D-Dur (für die linke Hand) Rudi Stephans Musik für Orchester (1912) sowie Sergej Prokofjew Sinfonie Nr. 1 D-Dur, op. 25 „Symphonie classique“. Der Stellvertretende Generalmusikdirektor des Nationaltheaters Benjamin Reiners dirigiert, am Klavier spielt Hüseyin Sermet.

Im zweiten Konzert am 23. September, 19.30 Uhr, in der Ludwigshafener Friedenskirche steht unter dem Titel „Friedliche Planeten“ Gustav Holsts immer noch faszinierender Klassiker „Die Planeten“ im Zentrum – umringt von Musik Ivor Gurneys und Alban Bergs. Hier singt der Frauenchor Pfälzische Kurrende und dirigiert Michael Francis.

Im dritten Konzert am 29. September folgen in der Friedenskirche dann Werke von Béla Bartók, Emmerich Kálmán, Ralph Vaughan Williams, Charles Ives, Rudi Stephan und George Butterworth.

Am 2. Oktober, 19.30 Uhr, ist dann das traditionelle Gastspiel im Mannheimer Capitol. „No Trouble with Lenny – Leonard Bernstein zum 100. Geburtstag“ ist das Motto, und natürlich wird Bernstein gespielt – eine bunte Auswahl aus dem Werk. Frank Dupree spielt Klavier und Dirigent eine illustre Solistenriege unter anderem mit Mini Schulz am Kontrabass. Den Abschluss der Reihe bildet am 7. Oktober, 19.30 Uhr, ein Konzert im Mannheimer Rosengarten – dirigiert von Elias Grandy. dms

Info: Karten zu 15/23/33/42 Euro: 0621/33 67 333.

