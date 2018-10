Alt und Jung im Dialog

Rhein-Neckar.Aktuelle deutsche wie internationale Spiel- und Dokumentarfilme über das Alter, das Älterwerden und den demografischen Wandel können die Besucher beim 9. Europäischen Filmfest der Generationen erleben, das am Donnerstag, 18. Oktober, beginnt. Insgesamt nehmen deutschlandweit fast 100 Städte und Kommunen daran teil – wobei über die Hälfte der Veranstalter aus der Rhein-Neckar-Region kommen.

In der Metropolregion, in der das Festival zwischen 18. und 28. Oktober zum mittlerweile sechsten Mal stattfindet, bietet die Veranstaltungsreihe 130 dezentrale Filmvorführungen in über 50 Kommunen, bei denen rund 20 Produktionen für Alt und Jung gezeigt werden. Koordiniert wird das hiesige Programm vom Netzwerk Regionalstrategie Demografischer Wandel in der Metropolregion Rhein-Neckar (RDW).

Erstmals steht die Jahresarbeit des Netzwerks und des Festivals dabei unter einem Hauptthema „Digitalisierung & Teilhabe“. Passend dazu wird das Festival am Donnerstag 18. Oktober, 18 Uhr, mit „Monsieur Pierre geht online“ im Cineplex Kino in Neustadt an der Weinstraße eröffnet. Schirmherrin Ursula Lehr, Bundesministerin a. D. und stellvertretende Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen, spricht ein Grußwort. Im Anschluss gibt es eine Diskussion. Der Eintritt kostet 6,90 Euro, Karten gibt es online unter cineplex.de. Im Vorfeld wird von 14 bis 17 Uhr zudem ein Demografie-Tag zum Thema „Digitalisierung & Teilhabe“ im GDA Wohnstift (Haardter Straße 6) in Neustadt ausgerichtet. Die Teilnahme ist kostenlos. mav

