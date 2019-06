Alte Gemäuer werden zur Bühne

Heidelberg.Dicke Steinmauern umgeben von Bäumen und Wiesen mit Blick auf die Dächer der Heidelberger Altstadt bilden in den kommenden Wochen die Kulisse von Theaterstücken, Musicals und Konzerten. Vom 21. Juni bis zum 4. August werden bei den Heidelberger Schlossfestspielen der Schlosshof, der Dicke Turm und der Englische Bau zur Bühne.

Den Auftakt macht am Freitag die französische Gesellschaftskomödie „Die Affäre Rue des Lourcine“ um 20.30 Uhr im Dicken Turm.

Am Samstag und Sonntag erfüllen jeweils um 20.30 Uhr Solisten des Theaters und Orchesters Heidelberg den Schlosshof mit Melodien von Jacques Offenbach. Am Sonntag, 13. Juli, um 20.30 Uhr, entlockt die Heidelberger Musikerin Kathrin Christians ihrer Querflöte flinke Töne, während das Schloss in bunten Lichtern erstrahlt. Drei Tage später spielt sie abermals ohne Beleuchtung. Schlosskonzerte mit Melodien aus Hollywood-Blockbustern sind am 1. und 4. August jeweils um 20.30 Uhr.

Auch für kleine Gäste ist bei den Schlossfestspielen etwas dabei: Das Ensemble des Jungen Theaters führt das Märchen „Die chinesische Nachtigall“ nach Hans Christian Andersen am Sonntag, 17 Uhr, im Englischen Bau auf. Die Suche nach der Nachtigall im chinesischen Kaiserreich begleitet Natascha Kalmbach mit Live-Musik. Das Stück von Hannelore und Elmar Gehlen ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet.

Berührende Geschichte

Eher ungeeignet für junge Zuschauer: Dracula. Die geheimnisvolle Gestalt mit spitzen Eckzähnen, Blutdurst, und altertümlichen Gewändern ist aus Gruselgeschichten nicht wegzudenken. Regisseur Christian Brey erweckt bei den Festspielen im gotischen Winkel des Bibliotheksbaus den berühmten Untoten erneut zum Leben.

Jiddisch und russisch klingenden Musik, lebendige Tanznummern und die berührende Geschichte eines jüdischen Milchmannes und Vater dreier Töchter sorgten für den Broadway-Erfolg von „Anatevka“. Das Musical von Jerry Bock wird nun bei den Schlossfestspielen in Heidelberg unter der Regie von Pascale-Sabine Chevroton wiederaufgenommen.

Schwungvolle Arien und romantische Orchesterklänge zum Abendessen spielt das Ensemble des Theaters und Orchesters sowie das Philharmonische Orchester Heidelberg am 25. und 28. Juli um 19 Uhr im Schlosshof. ham

