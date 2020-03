Altes Ägypten auf neue Art

Mannheim.Noch vor der offiziellen Eröffnung der neuen Sonderausstellung „Yesterday – Tomorrow“ im Museum Weltkulturen D 5 in Mannheim ermöglichen die Reiss-Engelhorn-Museen (rem) einen Blick hinter die Kulissen. Am Freitag, 13. März, um 18.15 Uhr, würden der deutsch-amerikanische Foto-Künstler Marc Erwin Babej und Ägyptologin Gabriele Pieke die Frage klären, warum die Kunst des Alten Ägypten bis heute nichts von ihrer Faszination verloren habe, so das Museum in seiner Ankündigung.

Babej bediene sich der charakteristischen Darstellungsformen der altägyptischen Kunst und entwickle sie mit der Technik des 21. Jahrhunderts weiter. In seinen Fotomontagen „verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart“, beschreiben die rem. Nach Ausstellungen in Kairo und Alexandria sind seine Arbeiten nun gemeinsam mit Originalen in Mannheim zu sehen.

Gespräch mit Foto-Künstler

Im Gespräch mit Moderator Norman Schäfer stellt der Foto-Künstler am Freitag die aufwendige Entstehung der Serie „Yesterday – Tomorrow“ vor. Mehr als 50 Mitarbeiter seien daran beteiligt gewesen – darunter auch Ägyptologen, Experten für 2D- und 3D-Design, Kostüm- und Haardesigner sowie Schauspieler, so die rem.

Das Museum Weltkulturen D 5 ist an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet. Die Gesprächsrunde beginnt um 18.15 Uhr, eine kurze Themenführung um 18.45 Uhr. Der Eintritt beträgt 12,50 Euro, Studierende sowie Inhaber des Museumspasses zahlen 6,50 Euro. soge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.03.2020