Altweibersommer einer Sexexpertin

Mannheim.Kult-Diva Lilo Wanders wird 60 und gönnt sich ein maßgeschneidertes Programm: „Gaga, geil & gierig“ heißt es, zu sehen am Donnerstag, 5. Dezember, 20 Uhr, in Mannheimer Schatzkistl. Offenherzig und tabulos gibt sich die „Sexpertin“, plaudert über ihren „Altweibersommer“ und serviert dazu Fakten über das Älterwerden an sich und das Alter im Besonderen.

Trockenen Humor serviert sie dabei ebenso wie ganz persönliche Ein- und Ausblicke – für 27,50 Euro (plus Gebühren) pro Ticket, erhältlich unter schatzkistl.de. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.11.2019