Am Anfang „Iwwa de Brück“

Mannheim.Ferien vorbei, volles Programm: Im Schatzkistl geht die Herbst-Runde am Freitag, 13. September, 20 Uhr, mit „Iwwa die Brick“, einer Hommage an Joy Fleming, los; der Eintritt kostet 23,50 Euro. Ausbilder Schmidt tritt am Samstag (14., 20 Uhr) mit „Die Lusche im Mann“ auf (Eintritt: 21,50 Euro), die Mannheim-Komödie „Alla gut! Verliebt ins Quadrat“ läuft am Sonntag, 15., 16 Uhr (21,50 Euro). Die Schönen Mannheims machen zudem am Mittwoch, 18. September, 20 Uhr, eine „Hormonyoga“-Stunde mit ihrem Publikum, die mit 25,90 Euro zu Buche schlägt. Tickets (Preise plus Gebühren) gibt es unter schatzkistl.de. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.09.2019