Am Grenzzaun wird mit Pointen geschossen

Hockenheim.Getreu ihrem Motto „Politik ist wie Rockmusik“ wagt Lisa Catena den Blick über die Grenzen hinaus und beleuchtet am Samstag, 22. September, 20 Uhr, im Pumpwerk die politische Lage Deutschlands aus ihrer ganz eigenen Schweizer Sicht. Wo hört Satire auf und wo fängt Politik an? Und was bedeutet es für den Berufsstand des Satirikers, wenn mittlerweile die meisten Länder von Komikern und Clown regiert werden? Diese Fragen stellt sich die ehemalige Gitarristin einer Punkband in ihrem neuen Programm „Grenzwertig“.

Sie ist der Grenzzaun im Kabarett: unter Strom, aber offen für jeden, der eintreten will. Sie zeigt, dass sich jenseits von Gut und Böse Grauzonen eröffnen und will Grenzen ausloten. hs

