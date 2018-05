Am Samstag laufen sie wieder

Anzeige

Mannheim/Ludwigshafen.Zahlreiche Sportbegeisterte erobern beim Dämmermarathon am Samstag Mannheim und Ludwigshafen. Für die mittlerweile 15. Auflage des größten Breitensportevents der Region haben sich schon rund 8000 Läufer angemeldet. „Das sind bereits jetzt so viele wie im Jahr zuvor“, sagt Christian Herbert vom Veranstalter M3.

Wegen des Termins am Pfingstwochenende waren 2017 deutlich weniger Sportler an den Start gegangen wie zuvor. „Mit den Nach- und den Anmeldungen aus dieser Woche glauben wir, insgesamt 9000 Teilnehmer zu erreichen“, gibt sich Herbert zuversichtlich.

Parkhaus-Sperrungen Die Zu- und Abfahrt zu einigen Parkhäusern in der Mannheimer Innenstadt ist am 12. Mai nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich.

Dazu zählen die Parkhäuser und Tiefgaragen am Wasserturm und am Rosengarten am 12. Mai ab 12 Uhr.

Ab 18 Uhr sind auch die Stellplätze in N 7, N 6, N 1, N 2, C 1, C 2, D 3 und D 5 betroffen.

Ab 18.15 Uhr ist dann auch Q 6/Q 7 dicht.

Die ersten Läufer werden bereits am Freitagabend um 18 Uhr auf die Piste gehen. Beim Schweinehundlauf geht es aber um den Spaß, eine Zeit wird nicht genommen. Ebenfalls am Freitag startet das Rahmenprogramm. Im Rosengarten beginnt um 15 Uhr die Marathon-Messe. Hier können sich auch ohne Anmeldung Sportinteressierte an zahlreichen Ständen über Sport, Fitness und Gesundheit informieren. Gleichzeitig beginnt auch die Startnummernausgabe sowie die Maultaschenparty. Alles drei wird auch am Samstag fortgeführt, dann beginnt das Programm bereits um 10 Uhr.