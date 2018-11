Amüsanter Praxiswahnsinn

Mannheim.Zwei Wochenenden lachen, sich aber vielleicht auch in seinem Ärger bestätigt fühlen – das kann man jetzt wieder bei „Melanthalia“. Die Theatergruppe spielt „Sind Sie privat versichert?“, eine Komödie in drei Akten von Peter Futterschneider mit einer Frage, die sicher jeder schon einmal in einer Arztpraxis gehört hat.

Und genau da spielt das Stück: bei Dr. Dannebeck. Da dreht sich derzeit alles um ein Thema: Wird sich ein Nachfolger für die Praxis finden? Da kommt der junge dynamische Dr. Traisen genau zur richtigen Zeit. Mit an den Start nimmt Dr. Traisen die medizinische Fachangestellte Sandra Kuchenbecker.

Chaos verhindern

Dabei bringen sie moderne und vor allem betriebswirtschaftliche Erkenntnisse mit in den Praxisbetrieb. Durch Angebote für Zusatz-Untersuchungen, Zusatzversicherungen und Disharmonie zwischen den Patienten gerät alles nach und nach aus den Fugen. Der bekennende Hypochonder Anton Mergetheimer trägt seinen Teil zum Chaos bei. Im letzten Moment versucht die Sprechstundengehilfin von Dr. Dannebeck, Annette Weihrauch, die Übernahme der Praxis durch Dr. Traisen zu verhindern.

Die Zuschauer werden dabei dann Zeuge vom alltäglichen, amüsant dargestellten Praxiswahnsinn mit allerlei Verwicklungen, die stets gipfeln in der Frage „Sind Sie privat versichert?“

Die von Conny Köhn geleitete engagierte Amateurtheatergruppe probt und spielt im Melanchthonsaal der Melanchthongemeinde in der Neckarstadt. Gabi Dörner sorgte wieder für die tollen, selbst genähten Kostüme und kümmert sich um die Maske. Die Gruppe hat aber viele Fans aus der ganzen Stadt. Schließlich verbindet sie große Spielfreude und Ausdrucksstärke mit stets sehr populären Stücken – und obendrein sozialem Engagement.

Von den verkauften Eintrittskarten führt die Gruppe nämlich immer einen Teil der Einnahmen an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ ab, die damit in Not geratenen Mitbürgern hilft, zu Weihnachten arme ältere Menschen und Kindern unter die Arme greift – genau ein Euro pro Ticket.

Die Aufführungstermine sind am Freitag, 9. November um 19 Uhr (Premiere), Samstag, 10. November um 19 Uhr und am Sonntag, 11. November um 17 Uhr sowie am Freitag, 16. November um 19 Uhr, am Samstag, 17. November um 19 Uhr sowie am Sonntag, 18. November um 17 Uhr jeweils im großen Saal der evangelischen Gemeinde in der Neckarstadt, Lange Rötterstrasse. Karten an der Abendkasse oder vorab per E-Mail unter kartenreservierung@melanthalia.de oder per Telefon 0621/33 28 89.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018