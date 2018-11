Amüsantes Arzt-Chaos

Mannheim.Streit um teure Zusatz-Untersuchungen, Zusatzversicherungen, dazu Disharmonie zwischen den Patienten, ein bekennender Hypochonder, Chaos bei einer Praxisübergabe und eine couragierte Sprechstundengehilfin – um den alltäglichen Praxiswahnsinn mit allerlei Verwicklungen geht es bei „Sind Sie privat versichert?“, einer Komödie von Peter Futterschneider.

Die von Conny Köhn geleitete engagierte Amateurtheatergruppe „Melanthalia“, die im Melanchthonsaal der Melanchthongemeinde in der Neckarstadt probt und spielt, spielt das Stück jetzt ein weiteres Wochenende. Gabi Dörner sorgte wieder für die tollen, selbst genähten Kostüme und kümmert sich um die Maske.

Die Gruppe verbindet sie große Spielfreude mit sozialem Engagement. Von den verkauften Eintrittskarten führt die Gruppe nämlich immer einen Teil der Einnahmen an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ ab. Aufführungen sind noch am Freitag, 16. November und Samstag, 17. November, jeweils 19 Uhr, sowie am Sonntag, 18. November um 17 Uhr. Karten an der Abendkasse oder per E-Mail unter kartenreservierung@melanthalia.de. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018