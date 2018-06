Anzeige

Für große Gefühle und tiefe Emotionen sorgt „Shakespeare in Music“. Günter Lehr und Henning Bock singen und spielen Szenen, Sonette und Lieder des viktorianischen Dichters. Am 23. und 24. Juni tritt der Mandolinist Avi Avital in Heidelberg auf. Sein Programm reicht von rumänischen Volkstänzen von Bela Bartók bis zu Antonio Vivaldis Mandolinenkonzert. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr.

„Die Maestros von Morgen“, das sind die Dirigenten Holly Hyun Choe, Niklas Benjamin Hoffmann und Felix Mildenberger. Am 14. Juli um 20.30 Uhr dirigieren sie unter anderem Werke von Claude Debussy und Igor Strawinsky. Jazzklänge bietet Dirigent und Akkordeonspieler Enrique Ugarte zusammen mit Sängerin Brenda Boykin am 26. und 29. Juli um je 20.30 Uhr. Auch für die kleinen Gäste wird mit Katrin Epplers Bühnenfassung zum Kinderbuchklassiker „Heidi“ einiges geboten. Karten gibt es noch reichlich.

