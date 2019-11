Andächtiger Radau

Mannheim.Georg Ringsgwandl verspricht wahrscheinlich nicht zu viel, wenn er mit seiner Band am Freitag, 22. November, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol „Wuide unterwegs“ sein will. Das ist Oberbayrisch und soll wohl so viel wie „wild unterwegs“ bedeuten. Das passt zum jüngsten Albumprojekt des 71-jährigen Ex-Oberarztes: Auf „Andacht & Radau“ hat er einige seiner Live-Klassiker wie „Birgit von da Sofa“ oder „Reiß de Hüttn weg!“ knackig rockend neu eingespielt. Erstaunlich dabei, wie zeitgemäß manche seiner teilweise uralten Texte klingen.

Live begleitet wird der früher gern wild geschminkte Musikkabarettist und heutige Bluesrock-Afficionado vom früheren Edo-Zanki und Laith-al-Deen-Schlagzeuger Tommy Baldu, der bekanntlich schon für sich allein eine Attraktion ist. Vervollständigt wird die Ringsgwandl-Band durch Bassist Christian Diener (Till Brönner, Wolfgang Haffner) und Christoph Bernewitz (Clueso) an diversen Gitarren. jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019