Anderswo ist’s besser

Mannheim.Als Duo sind Tina Häussermann und Fabian Schläper am Freitag, 23. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Schatzkistl zu Gast. Ihr Programm: „Umtausch ausgeschlossen“. Darin spüren sie dem aktuellen Vergleichs-Wahn nach, der sich durch das moderne Leben zieht wie ein unzerreißbarer roter Faden. Nachbars Rasen ist grüner, die Kinder der Schwester sind pflegeleichter, das Bankkonto des Arbeitskollegen natürlich dicker – und überhaupt scheint die Sonne am anderen Ende der Stadt viel heller und wärmer. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Info: Freitag, 23. Februar, 20 Uhr, Schatzkistl, Mannheim. Karten zu 21,50 Euro plus Gebühren unter: schatzkistl.de. sdo