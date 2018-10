Andreas Gabalier sorgt in der SAP Arena für Stimmung

Mannheim.Wenn Andreas Gabalier, hier bei einem Auftritt 2017 in Schladming (Österreich) zu seiner „größten Volks-Rock’n’Roll-Show der Welt“ einlädt, setzen die Fans zum Sprint an, um noch an Karten zu kommen. Der 33-Jährige Österreicher hat es mit seinem Mix aus Rock, Pop und Volksmusik längst an die Spitze des Musikgeschäfts geschafft und füllt selbst die größten Arenen. Im Rahmen seiner Herbst-Tour macht er am Samstag, 6. Oktober, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Aren halt. Seit 2011 mischt Gabalier die Volksmusikszene mit seinen ebenso rockigen wie volkstümlichen Dialektliedern auf – selten, dass ein Album keinen Platin-Status erreicht und sich nicht wochenlang in den Charts hält. Dabei ist er in Deutschland fast genauso erfolgreich wie in seinem Heimatland Österreich. Großes Glück haben die Anhänger von Andreas Gabalier in der Region: Es gibt noch Karten für das Konzert am Samstag, sowohl Sitz- als auch Stehplätze. Unter der Telefonnummer 0621/18 19 03 33 sind sie ab 53,05 Euro plus Gebühren erhältlich. / sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.10.2018