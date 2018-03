Anekdoten aus der Barockzeit

Anzeige

Mannheim.Die Stadtführung „Barocke Merkwürdigkeiten“ zeigt Mannheim am Samstag, 31. März, aus Sicht einer barocken „Zeitzeugin“. Im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses startet die Tour begleitet durch eine „Zeitzeugin“, die die Besucher in eine Epoche des Prunks entführt. In der Schlosskirche zeigt sich die Pracht, die damals bei Hofe herrschte. Gegenüber liegt eines der wichtigsten historischen Adelshäuser der Stadt, das Palais Bretzenheim. Von dort führt der Weg an den Schillerplatz. Hier lockt mit der Jesuitenkirche ein außergewöhnliches Schmuckstück barocker Baukunst. Danach geht es weiter zum Paradeplatz in Begleitung zahlreicher Possen und Anekdoten, um dann langsam zurück in die Gegenwart zu gelangen. red