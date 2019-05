Anna Karenina tanzt in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Einen 1000-Seiten-Roman wie Tolstois „Anna Karenina“ als zweistündigen Ballettabend auf die Bühne bringen? Christian Spuck, an der John Cranko Schule in Stuttgart ausgebildeter Tänzer, der aktuell Direktor des Ballett Zürich ist, hat es gewagt. Am Samtag, 25. Mai, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 26. Mai, um 18 Uhr ist Spucks 2014 in Zürich uraufgeführtes Ballett „Anna Karenina“ im Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen zu sehen; es tanzt das Bayerische Staatsballett.

Unsichtbares wird sichtbar

Die wichtigste Phase der Vorarbeit beginne mit der Musikauswahl, erklärt Spuck. Für Anna Karenina war er auf der Suche nach der „russischen Seele“, deshalb habe er sich „durch das Gesamtwerk von Sergej Rachmaninow gehört“. Um Rachmaninows Musik einen starken Kontrast entgegenzusetzen, bringt er Witold Lutoslawski ins Spiel, ein polnischer Komponist des 20. Jahrhunderts. Der Musik komme die große Aufgabe zu, Unsichtbares sichtbar zu machen und Emotionen wortlos zu unterstreichen, so Spuck. Diese Tiefendimension der Musik eröffnet für den Tanz die Möglichkeit, die einzelnen Figuren in ihrer emotionalen Vielfalt und Widersprüchlichkeit zu zeigen.

Insbesondere Anna Kareninas Verhaltensweisen geben oftmals Rätsel auf und man fragt sich, wieso sie so weit geht und sich ohne Sicherheitsnetz über einen Abgrund begibt. Genau diese Unbeirrbarkeit der Titelfigur, die sich in Leidenschaft und Emotionen verliert, hat Spuck fasziniert. sba

Info: Sa, 25.5., und So, 26.5., Tickets ab 36 Euro unter 0621/504 25 58.

