Antike Stücke im modernen Gewand

Anzeige

Die künstlerische Leitung hat Peter Michalzik, das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der Mannheimer Bürgerbühne. Die Premiere ist ausverkauft, weitere Termine sind am 22., 23. und 30. Juni, jeweils um 19 Uhr, und am 1. Juli um 17 Uhr. tge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.06.2018