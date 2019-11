Antikes Syrien im Museum

Mannheim.Kultur nach einem langen, schweren Arbeitstag. Entspannen und dabei noch etwas lernen – das bieten die Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim mit ihrer Reihe „Culture after Work – Kulturgenuss am Feierabend“. Am Mittwoch, 20. November gibt es im Zuge dieser Veranstaltungsreihe einen ganz besonderen Abend zu erleben: Ab 18 Uhr dreht sich alles um das antike Syrien, das bereits vor 3000 Jahren als ein Schmelztiegel der Kulturen galt.

Gespräch auch über Krise

Die Leiterin der Antikensammlung, Claudia Braun, spricht mit Moderator Norman Schäfer über florierende Handelszentren, faszinierende Kulturtransfers und herausragende zivilisatorische Leistungen. Die Gesprächsrunde widmet sich aber auch dem gegenwärtigen Syrien, etwa den katastrophalen Zerstörungen des kulturellen Erbes durch den sogenannten Islamischen Staat sowie der Frage, wie es um den Schutz herausragender Kulturgüter in Krisenregionen bestellt ist.

Das Museum Zeughaus in C 5 ist an diesem Abend bis 20 Uhr geöffnet. Die Gesprächsrunde beginnt um 18.15 Uhr und die kurze Themenführung um 18.45 Uhr. Parallel ist der Einzelbesuch des Hauses auch ohne Teilnahme an „Culture after Work“ möglich. red/jor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019