Aquarianer bieten Nachzuchten an

Mannheim.Zu einer Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse laden die Aquarienfreunde Mannheim am Samstag, 23. Februar, ein. Von 9.30 bis 12 Uhr werden in den Vereinsräumen in der Uhlandstraße 8 im Stadtteil Neckarstadt Nachzuchten aus aller Welt angeboten.

Interessierte dürfen sich auf eine Artenvielfalt freuen, wie man sie sonst nur aus dem Zoo kennt. Mehr als 50 Aquarien stehen für die Nachzuchten der Vereinsmitglieder bereit. Die Züchter geben gerne auch Tipps und Tricks für Erfahrene wie auch für aquaristische Anfänger. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenlos. tati

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019