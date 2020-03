Arbeiterstadt und Luisenpark

Mannheim.Bruchstücke der einstigen Arbeiterstadt Mannheim sind zwischen Großveranstaltungen in der SAP Arena, Kunstausstellungen und Nationaltheater nur noch schwer zu finden. Der Stadtrundgang „Industriekultur am Handelshafen“ gebe Einblicke in das Leben der Arbeiter in einem der bedeutendsten Binnenhäfen Europas, so die Tourist Information Mannheim.

Die Führung beginnt am Samstag, 7. März, 15 Uhr, an der Teufelsbrücke im Jungbusch – „der ältesten noch erhaltenen Brücke der Stadt“, wie die Tourist Information in ihrer Ankündigung schreibt. Stets am Wasser entlang würden die Teilnehmer unter anderem zu einer der ältesten deutschen Drehbrücken geleitet werden. Abschließend führe der Weg zurück in den Jungbusch, das ehemalige Arbeiter- und Sackträgerviertel, das sich in den letzten Jahren zum Szeneviertel gewandelt habe. Die zweistündige Führung kostet für Erwachsene neun, für Kinder bis 14 Jahren sechs Euro.

Die Vergangenheit und die Gegenwart Mannheims vereint die Stadtrundfahrt „Modernes und historisches Mannheim“. Der Bus startet am Samstag, 7. März, um 10.30 Uhr, am Barockschloss und führe vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Quadratestadt wie Wasserturm, Luisenpark und Fernmeldeturm, so die Tourist Information. 24 Euro kostet die Stadtrundfahrt für Erwachsene, 18 Euro für Kinder bis 14 Jahre. Eine Voranmeldung für beide Touren wird empfohlen. Eine spontane Teilnahme ist nur bei noch freien Plätzen möglich. soge

Info: Informationen zu diesen und weiteren Stadtführungen finden Sie unter https://bit.ly/37yeRt2

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020