Archivbesuch als Erlebnis

Zudem geben die Mitarbeiter einen tiefen Einblick in die bunte Archivwelt: Mehrere Kurzpräsentationen im ersten Obergeschoss zeigen den Besuchern, wie spannend und vielfältig die Angebote sind. „Wir wollen damit auch demonstrieren, wie die Bunkerwände für zukünftige multimediale Inszenierungen genutzt werden können“, so Ulrich Nieß, der Direktor des Marchivum: „Und wir öffnen die Magazine und berichten über unsere umfangreichen Sammlungen, die weit in die Stadtgeschichte hineinführen. Dabei zeigen wir auch, wie historische Quellen für Forschungen unterschiedlichster Art genutzt werden können und welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt“, kündigt er an.

Eis und Eichbaum

Bis zu 20 Kilometer Akten passen in den einstigen Schutzbunker – das wären 92 Mannheimer Fernmeldetürme aneinandergereiht. Zugleich lassen Nieß und sein Team die wechselvolle Geschichte des Bunkers und den Umbau nach den Plänen des Mannheimer Architekturbüros Schmucker in einer Ausstellung und in Filmzeugnissen lebendig werden. Neben einem Film, wo Mannheimer Zeitzeugen zu Wort kommen, ist eine Produktion aus dem Jahr 1959 zu sehen, als die damaligen Bunkerbewohner auszogen. Und das Rhein-Neckar-Fernsehen steuert einen Film zum Umbau bei.

Ferner erwartet die Gäste neben guter Musik auch Verpflegung, darunter Eis von Mannheims Spitzen-Eiskonditor Dario Fontanella sowie Getränke der Eichbaum-Brauerei. Der Gewinn vom Verkauf kommt der Aktion „Filmschätze retten“ vom Freundeskreis Marchivum zur Digitalisierung der alten Aufnahmen zu Gute. Das Glücksrad bietet Spaß für die ganze Familie und sorgt für attraktive Gewinne.

Besonders historisch Interessierte können sich über eine reich bebilderte und liebevoll gestaltete Festschrift freuen, die gratis verteilt wird, solange der Vorrat reicht.

