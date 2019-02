Arno Köster liest – Noah Fischer spielt

Mannheim.Der Rotary Club Mannheim-Amphitrite hat mit der Udo-Lindenberg-Stiftung ein kulturelles Charity-Event organisiert. Eine „Musikalische Lesung“ findet am Donnerstag, 21. Februar, um 18.30 Uhr im Rhein-Neckar-Theater statt. Der Journalist Arno Köster wird aus seinem Buch „Hoffnung für Kenia“ lesen.

Köster koordiniert nachhaltige Projekte in Kenia im Bereich der Bildung und Wasserversorgung. Im Laufe der Jahre hat er Geschichten von Menschen aus allen Bevölkerungsschichten in Kenia gesammelt. In seinem Buch lässt er Betroffene, Helfer sowie örtliche Partner und Freunde der Udo-Lindenberg-Stiftung zu Wort kommen. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von dem Saxophonisten Noah Fischer. lh

