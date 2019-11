Artisten verzaubern Gäste

Mannheim.Einradfahrer, Seiltänzer, Akrobaten und Jongleure – in insgesamt vier Shows und zeigen Macher des Kinder- und Jugendzirkus Paletti eine unterhaltsame Mischung aus Artistik und Theater. Am Samstag, 16. und Sonntag, 17. November bringt der Zirkus sein neues Familienprogramm im Zirkuszelt im Sportpark Mannheim-Pfeifferswörth in die Manege. Kleine und große Zuschauer werden in das Reich der Artistik, der Fantasie und der Illusionen entführt.

60 junge Artisten im Alter von acht bis 20 Jahren präsentieren ihr Können. Bei dem Familienprogramm „Knall im All“ können sich Zuschauer ab vier Jahren mit den jungen Artisten auf den spannenden Weg zur Entstehung der Erde machen. Denn: Wer hätte gedacht, dass der Urknall von einem jungen Weltraum-Mechaniker-Lehrling ausgelöst wurde? Nach dem großen Knall fliegen eine Menge (Jonglier-)Sachen im Chaos um die Erde herum und die Schwerkraft auf dem Planeten entsteht langsam.

Plötzlich kommt der Mensch dazu – hangelt sich erst in Bäumen herum, um später eine der wichtigsten Erfindungen in der Geschichte zu machen: das Einrad. Die Zeit der Weltreisen beginnt und bald wird die Erde den Menschen zu klein. Sie erfinden das Raumschiff, um auf fernen Planeten fremde Zirkuswesen zu entdecken.

„Knall im All“ ist eine vergnügliche Zirkus-Show für die ganze Familie. Die jungen Paletti-Artisten präsentieren in dem neuen Programm ihre Kunststücke auf hohem artistischem Niveau, in bunten Kostümen und einer fantasievollen Geschichte.

Auch das Erwachsenen-Ensemble des Zirkus Paletti zeigt sein neues Programm. „Haus über Kopf“ heißt es und wird am Freitag, 15. und Freitag, 23. November um 20 Uhr im Paletti-Zirkuszelt aufgeführt. Artistik, Comedy und Theater erwartet die Zuschauer.

Sie stehen seit mehr als 15 Jahren gemeinsam in der Zirkus-Manege und beherrschen Artistik auf hohem Niveau: Die Ensemble-Gruppe „Quernormal“ des Zirkus Paletti zeigt in ihrer neuen Produktion mit viel Witz und Ironie das Zusammenleben einer scheinbar normalen Hausgemeinschaft. Vom jonglierenden Hausmeister über (eingeschlafene) Liebesbeziehungen bis hin zu wilden Partys auf dem Trampolin. Tickets gibt es zum Preis von 7, 8 und 10 Euro. Sie sind online über die Paletti-Website erhältlich, sowie im Zirkus-Büro (Im Pfeifferswörth 28a). Karten gibt es zudem an der Zirkuskasse. red

Info: Samstag 16. und Sonntag 17. November jeweils um 11 und 16 Uhr. Im Pfeifferswörth 28a. Weitere Info unter zirkus-paletti.de.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019