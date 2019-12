Artistik und Romantik im Zelt

Rhein-Neckar.„Manege frei!“ heißt es ab dieser Woche gleich dreifach in der Region. So schlägt der 17. Ludwigshafener Weihnachtszirkus von Samstag, 21. Dezember, bis zum 2. Januar sein Zelt auf dem Vorplatz der Friedrich-Ebert-Halle auf, wo er seinen Besuchern eine vergnügliche Melange aus Artistik und Clownerie, aus klassischem Zirkus und modernen Showeffekten bietet.

Zu den Darbietungen gehört etwa die Zopfhang-Akrobatik von Miss Evelina, die ihr Können in luftiger Höhe unter der Zirkuskuppel präsentiert. Miss Tetiana zeigt ihre Verbiegungskünste, und die Black Ninja Acrobats zelebrieren den Zauber Africas. Für romantische Momente sorgt dagegen das Duo Aurum mit anmutigem Tanz und kraftvoller Akrobatik. Mit Henry Fröchte freut sich zudem ein echter „Pfälzer Bub“ auf sein Heimspiel – er präsentiert eine rasante Show mit fliegenden Tellern und Löffeln. Für herzerfrischende Gags und Pointen sorgen daneben die Spaßmacher Bravissomo Peppino & Company.

Premiere ist am 21. Dezember um 17 Uhr. Bereits am Freitag, 20. Dezember, 19 Uhr, wird hier die Regenbogen Circus-Gala 2019 ausgerichtet, und mit der Familientags-Vorstellung am Freitag, 27. Dezember, 16 Uhr, wird die Aktion „RPR 1 hilft e.V.“ unterstützt: Fünf Euro von jeder verkauften Eintrittskarte spendet der Zirkus dann nach eigenen Angaben für soziale Zwecke an „RPR 1 hilft e.V.“. Infos gibt es unter ludwigshafener-weihnachtscircus.de, die Ticket- und Info-Hotline ist unter 01520/576 51 99 erreichbar.

Gleichfalls in der Pfalz ist der Landauer Weihnachtscircus von Freitag, 20. Dezember, bis zum 5. Landauer mit seiner weihnachtlich-bunten Zeltstadt auf dem Messegelände zu Gast. Hier treffen Newcomer auf etablierte Manegen-Künstler aus aller Welt, Tiere auf Clowns und Comedy. „Sternenzeit“ lautet der diesjährige Titel des mittlerweile 18. Landauer Zirkus-Familienfestivals zur Weihnachtszeit. Der Startschuss hierfür fällt am 20. Dezember um 15 Uhr. Vorstellungen gibt es dann täglich außer am 24. Dezember und am 1. Januar. Am 31. Dezember findet überdies eine Silvesterparty im Weihnachtscircus statt. Infos zu Programm und Karten finden sich online unter landauer-weihnachtscircus.de.

Preisgekrönte Darbietung

Während der traditionelle Heidelberger Weihnachtscircus dieses Jahr pausiert, ist der – mit „z“ und „k“ geschriebene – Weihnachtszirkus Heidelberg ab Samstag, 21. Dezember, täglich bis zum 6. Januar auf dem Messplatz der Schlossstadt zu erleben. Dahinter stehen Ralf Huppertz und sein Sohn Manfred, die auch den Schweriner Weihnachts- und den Rostocker Winterzirkus organisieren.

Auch in Heidelberg verblüffen hierbei Artisten, Tiere und Clowns das Publikum. Als Höhepunkt der zirzensischen Show wurde die preisgekrönte Reckdarbietung „Flying to the Stars“ aus der Ukraine engagiert. Zum ersten Mal hebt sich auf dem Messplatz am Kirchheimer Weg am 21. Dezember um 16 Uhr der Vorhang. Karten gibt es im Internet unter eventim.de//artist/weihnachtszirkus-heidelberg.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019