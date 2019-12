Arzt und Breakdancer machen Comedy

Mannheim.Gleich zwei prominente Komiker begrüßt das Mannheimer Schatzkistl am kommenden Wochenende: Am Freitag, 13. Dezember, 20 Uhr besucht der türkischstämmige Komiker Özcan Cosar mit der Vorpremiere seines Programmes „Cosar Nostra“ das Musikkabaretts in der Augustaanlage.

Aktueller Comedy-Preis

Der Gewinner des Deutschen Comedypreises 2019 in der Kategorie „Bester Newcomer“ und ehemalige Deutsche Meister im Breakdance bringt in seinem vierten Programm viel Situationskomik auf die Bühne und erzählt detail- und pointenreich aus seiner interkulturellen Welt. Seit September veröffentlicht der 38-Jährige mit seinem Kollegen Bastian Bielendorfer den Podcast „Bratwurst und Baklava“.

Am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, gastiert der Comedian und Musiker Heinz Gröning mit seinem Programm „Verschollen im Weihnachtsstollen“ im Schatzkistl (Augustaanlage 4-8). Seit 20 Jahren präsentiert der gelernte Arzt in seinem Weihnachtsprogramm eine sehr persönliche Betrachtung des nicht immer und überall frohen Festes, in der sich jeder wiederfindet, der schon einmal erfolglos versucht hat, dem Ritual zu entfliehen. Der Dauergast der Comedy-Sendung „NightWash“ ist seit nunmehr 29 Jahren mit insgesamt 13 Soloprogrammen unterwegs. mtm

Info: Özcan Cosar: Freitag, 13. Dezember, 20 Uhr. Eintritt: 27 Euro

Heinz Gröning: Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr. 21,50 Euro. Einlass jeweils eine Stunde vor Beginn, freie Platzwahl. Karten unter eventim.de.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019