Aschenputtel und Lichterketten

Mannheim.700 Lichterketten erhellen die Szenerie, überall glitzern Bäume, Kugeln, Lämplein und erklingt Musik – der Weihnachtszauber hat die ganze Mannheimer Innenstadt erfasst. Aus dem umfangeichen Programm hier ein paar Tipps:

Das Aschenputtel des Nationaltheaters aus der gleichnamigen Familieninszenierung von Rossinis Oper macht seine Aufwartung bei den Besuchern des Märchenwaldes auf dem Paradeplatz: Am Freitag, 30. November von 15 bis 17 Uhr sowie am Samstag, 1. Dezember von 14 bis 16 Uhr ist es dort anzutreffen, gibt Autogramme, lässt sich gern fotografieren und informiert über Familienvorstellungen sowie die diesjährigen Weihnachtsabonnements als Geschenkidee.

Schon am heutigen Donnerstag gibt es im Märchenwald ab 16 Uhr Prinzessinnenfrisuren mit dem Kindersalon Pippi Sabine, ab 18 Uhr besucht Eiskönigin Elsa mit Anna und Olaf den Märchenwald. Am Freitag 30. November steigt um 20 Uhr die große Feuershow mit „Danny & friends“, am Samstag 1. Dezember um 17 Uhr die Zaubershow mit den Hofnarren, um 19 Uhr die Weihnachtsshow mit „Danny & friends“.

Rentier und SV Waldhof

Am Sonntag, 2. Dezember gibt es um 13 und 15 Uhr Märchentheater, um 16 Uhr kommt der singende Weihnachtsmann mit dem lebenden Rentier und am Dienstag ist um 18 Uhr Autogrammstunde mit Spielern vom SV Waldhof Mannheim sowie am Mittwoch, 5. Dezember um 18 Uhr die große Musikshow „Naro & friends“.

Ebenso am 5. Dezember ist auch auf dem Weihnachtsmarkt am Wasserturm viel los – beim Kindernachmittag von 15 bis 17 Uhr. Er findet auf und an der Bühne statt, die jetzt auf der Nordseite des Platzes, zwischen Wasserturm und Rosengarten, neben dem Etagenkarussell steht. Die Teilnahme ist für die Kinder kostenlos. In der „Weihnachtlichen Bastelwerkstatt“ dürfen die Kinder unter Anleitung lustige Figuren aus Pfeifenputzern sowie Weihnachtsbäumchen aus Papier basteln, Geschenktaschen bemalen und Kerzen in farbiges Wachs tauchen. Die Bastelarbeiten dürfen natürlich mit nach Hause genommen werden – viele Kinder spenden sie aber auch, um anderen Kindern damit eine Freude zu machen. Sie bekommen als Dankeschön Freifahrten für Karussells und andere Fahrgeschäfte. Um 17 Uhr übergibt Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb die gespendeten Bastelarbeiten an den Kinderschutzbund.

In der Kinderabteilung im Modehaus Engelhorn ist am Samstag, 1. Dezember zwischen 12 und 17 Uhr der Nikolaus in der Kinderabteilung unterwegs, um ein gemeinsames Foto mit den Kindern zu machen. Zudem sind an dem Tag in allen Engelhorn-Häusern Weihnachtsengel mit Leckereien unterwegs. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018