Astronaut erzählt

MANNHEIM.Zu dem Vortrag „Leben und Arbeiten in der Schwerelosigkeit“ des Astronauten Hans Schlegel lädt das Technomuseum am Donnerstag, 23. Januar, um 18 Uhr ein. Im Jahr 1993 war Schlegel als Teil der deutschen Spacelab-Mission D-2 zum ersten Mal im Weltraum. 15 Jahre später ging er erneut ins All: als Spezialist auf einer NASA-Mission zur Internationalen Raumstation (ISS). Heute arbeitet er als leitender ESA-Astronaut vom Boden aus und hilft bei der Vorbereitung von künftigen ISS-Mannschaften. In seinem Vortrag beantwortet er oft gestellte Fragen, etwa: „Wie wäscht und duscht man sich eigentlich im All?“ und „Wie schmeckt Weltraumnahrung?“. Für Besucher ist der Eintritt frei. Weitere Informationen zu dem Vortrag gibt es unter der Telefonnummer 0621/42989. nala

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020