Attraktive Stilmischung

Anzeige

Wiesloch.Mit einer weitgespannten Stilmixtur aus Pop, Rock, Soul und Beat-Musik treten The Passengers am Freitag, 6. Juli, 20.30 Uhr, im Wieslocher Jazz-Club 77 auf. Seit 2013 spielt die Formation in ihrer derzeitigen Besetzung zusammen und hat dabei ein großes Repertoire zu bieten, mit dem sie sowohl im Party- als auch im Club-Kontext bestehen kann.

Schlagzeuger als Chef

Dabei schwankt die Besetzung des Ensembles zwischen vier und sechs Musikern – je nach Art des Auftritts. Kopf der Gruppe ist Donald Dietrich am Schlagzeug; an den Gitarren sind Heinrich Weilhard und Peter Saremba zu hören, den Bass zupft Harry Bossert, Gerald Tröger singt, und an den Tasteninstrumenten ist Ralf Wörner vertreten. Gemeinsam wollen sie für gute Stimmung und einen Abend sorgen, an dem Musikfreunde verschiedener Genres auf ihre Kosten kommen.

Die Musiker spielen auch erfolgreich in anderen Formationen der Region und können auf entsprechend viel Erfahrung zurückgreifen. Einem unterhaltsamen Konzertabend steht demnach nichts im Wege.