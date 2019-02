Auch in den Ferien viel zu entdecken

Mannheim.In der Sonderausstellung „Fertig? Los! – Die Geschichte von Sport und Technik“ können Besucher viel Neues über kuriose und moderne Sportarten erfahren und selbst ihre ersten Gehversuche damit machen.

Schon mal Floorball gespielt? Oder auf der Slackline gestanden? Und was ist eigentlich Crossboccia? Antworten darauf hält die Sport-Ausstellung parat, in der die Besucher nicht nur Wissenswertes über Fußball, Fitness und Fechten erfahren, sondern an interaktiven Stationen auch körperlich in Bewegung kommen. Immer samstags um 14 Uhr sowie sonntags um 14 und 15.30 Uhr gibt es öffentliche Führungen durch die Schau, bei denen passend zur Jahreszeit der Wintersport im Mittelpunkt steht – vom historischen Holzschlitten bis zum maßgeschneiderten Hightech-Bob für Profisportler.

Ausgefeilte Kettenreaktion

Am Sonntag, 3. März, widmet sich das Mitmach-Programm „Familie-aktiv“ dem Thema „Dampf“. Erfahrbar wird dies zum Beispiel mit der Dampfmaschine, dem Dampfbügeleisen oder einem speziellen Memoryspiel. Außerdem lädt das Laboratorium ab 14.30 Uhr zum hantieren und experimentieren ein. Interessierte können beispielsweise bei der Konstruktion einer möglichst ausgefeilten Kettenreaktion herausfinden, dass kleine Anstöße große Effekte haben können.

Das Haus ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Alle Angebote sind im Eintrittspreis enthalten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.technoseum.de. skw

