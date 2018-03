„Auf den Flügeln des Gesangs“

Anzeige

Christine Rahn studierte an den Musikhochschulen Karlsruhe und Hannover sowie am Conservatoire nationale supérieure de musique et de danse in Paris. 2016 gründete sie in ihrer Heimatstadt Calw das Festival „Glasperlenspiele Calw – Festival für Liedkunst“, das sie künstlerisch leitet. W.B.

Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018