Auf den Spuren anderer Werke

Mannheim.Er ist viel herumgereist und der Region doch immer treu geblieben: der Maler Will Sohl. Ein bedeutender Teil seines künstlerischen Vermächtnisses sind seine sogenannten Künstlerbücher, die er jedes Jahr an Weihnachten für seine Frau angefertigt hat. Die Ausstellung „Will Sohl – Artists’ Books Reloaded“ im Port 25 Raum für Gegenwartskunst widmet sich ab Samstag, 23. Juni, genau diesen Werken. Die Schau verbindet eine retrospektive Sicht auf die Künstlerbücher des Malers mit einem Blick auf die Gegenwart. Sie wird bis Sonntag, 26. August, zu sehen sein.

Offene Ausschreibung

Hierzu hatte der Port 25 im Vorfeld der Ausstellung in einer offenen Ausschreibung nach Künstlern gesucht, die auf der Basis der Künstlerbücher Sohls eine eigene künstlerische Recherche starteten. Sie waren in der Wahl des Formats, des Mediums und der Präsentationsform frei – die Ausschreibung machte keine engeren Vorgaben. Die Künstler Jörg Baier, Adam Cmiel, Fritz Eicher, Margarete Lindau und Johannes Listewnik konnten sich letztendlich durchsetzen. Ihre Werke werden in der Ausstellung zu sehen sein. Will Sohl, mit dem sich all diese Werke beschäftigen, hieß mit vollem Namen Wilhelm Albert Friedrich Leonhard Sohl und wurde 1906 in Ludwigshafen geboren. Er begann ein Architekturstudium, wechselte aber schnell zur Malerei. 1928 richtete der Mannheimer Kunstverein die erste Ausstellung mit seinen Werken aus.

Info: Vernissage: 22.6., 19 Uhr; Offen: Mi 11-21, Do-So 11-18 Uhr, Eintritt frei.