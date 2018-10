Auf den Spuren der 1968er

Ludwigshafen.Das Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen begibt sich auf historische Spurensuche und erinnert in einer Ausstellung an die internationale Protestbewegung, die im Jahr 1968 und den Studentenunruhen ihr Zentrum hatte. Wie das Kulturzentrum in der Walzmühlstraße 63 mitteilt, verbindet die Ausstellung drei Aspekte.

Zunächst wird die Freundschaft zwischen dem Philosophen Ernst Bloch und dem Studentenführer Rudi Dutschke beleuchtet. Ausgangspunkt der für beide inspirierenden Beziehung ist das erste Aufeinandertreffen in der Evangelischen Akademie Bad Boll am 8. Februar 1968.

Ein zweiter Ausstellungsteil befasst sich mit „Plakaten des Pariser Mai“. Auf ihnen wurde eine Verbesserung der Studienbedingungen gefordert, zudem wurden allgemeine politische Forderungen erhoben und etwa gegen den Vietnamkrieg protestiert. 40 Plakate sind in Ludwigshafen zu sehen, die in die Geschichte der Plakatkunst eingegangen sind. Der dritte Teil dokumentiert die Studentenproteste in Berlin, illustriert durch bekannte Bilder des Fotografen Uwe Dannenbaum. Josef Walch hat die Schau kuratiert – und gibt zur Eröffnung am 8. November eine Einführung unter dem Titel „Über 68 erzählen“. tog

