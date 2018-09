Auf den Spuren der Erfinder

Mannheim.Auch an diesem Wochenende bietet die Touristinformation wieder einige Stadtführungen an.

Besucher können am Freitag, 28. September auf den Spuren berühmter Erfinder die Quadrate erkunden. So erfahren sie auf dem Weg, wie Carl Benz das Automobil erfand und wie diese und andere Erfindungen die Welt beeinflusst und verändert haben. Treffpunkt ist um 17 Uhr beim Carl Benz Denkmal auf der Augustaanlage. Die Führung kostet sechs Euro und dauert rund zwei Stunden.

Am Samstag, 29. September wird um 10.30 Uhr. eine zweieinhalbstündige Stadtrundfahrt zum Thema „Modernes und historisches Mannheim“ angeboten. Teilnehmer haben die Gelegenheit, die Sehenswürdigkeiten und ihre Geschichte besser kennenzulernen. Die Fahrt kostet 16 Euro pro Person (inklusive Auffahrt auf den Fernmeldeturm und Kurzführung im Schloss). Los geht’s am Barockschloss in der Bismarckstraße, Eingang Schlosskirche.

Am Tag darauf, Sonntag, 30. September lädt die Touristinformation zu einer Führung durch die „grünen Orte mitten in Mannheim“ ein. Der zweistündige Spaziergang führt von der Rheinpromenade durch die Innenstadt, vorbei an Parkanlagen und Gärten bis zum Neckar. Im Fokus liegen dabei die unscheinbaren und verborgenen „grünen Orte.“ Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Jugendherberge, Rheinpromenade 21.

Voranmeldung und Informationen entweder direkt bei der Touristinformation, Willy-Brandt-Platz 5 oder telefonisch unter 0621 2938700 und per E-Mail an touristinformation@mannheim.de. mor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.09.2018