Auf den Spuren der Gepardin Maleika

Mannheim.Zum Markenzeichen von Matto Barfuss gehört ein Stirnband im Raubkatzen-Look. So kennt man ihn aus vielen Talkshows. Dort wird er, nach mehr als 60 Afrika-Reisen und wegen seiner Faszination für die dortigen Geparden, auch gerne als der „Gepardenmann“ bezeichnet. 2013 lernte er auf einer dieser Reisen die Gepardin Maleika kennen – und lieben.

Nie in Panik geraten

Vier Jahre später ist aus dieser Begegnung ein gleichnamiger Spiel- und Dokumentarfilm entstanden, über dessen Entstehungsgeschichte Barfuss in der bereits ausverkauften Multivisionsshow „Wildes Leben – Auf dem Weg zu Maleika“ am 20. März, ab 19 Uhr, in der Kantine des „Mannheimer Morgen“ in der Dudenstraße 12-26 berichten wird.

Barfuss lernte die Gepardin in der Masai Mara, dem nördlichen Teil der Serengeti, kennen. Das knapp 1600 Quadratmeter große Gebiet gehört zu Kenia. Morgens, mit dem Sonnenaufgang, bis abends, bis die Geparden-Mutter einen Schlafplatz für sich und ihre sechs Jungen gefunden hatte, begleitet Barfuss die Raubkatzen bei ihrem täglichen Überlebenskampf. Ein Spagat zwischen „absoluter Wildnis und Hochtechnologie“, wie Barfuss die Filmproduktion vorab im Gespräch bezeichnet: „Ich hatte mir dort ein Filmcamp eingerichtet, brauchte natürlich Energie, musste Material übertragen und prüfen.“ Nach insgesamt 259 Produktionstagen haben Barfuss und sein Team knapp 250 Stunden Rohmaterial zusammen, aus dem am Ende der 106-minütige Film „Maleika“ wird. Während den Dreharbeiten hat der ursprünglich aus Sinsheim stammende Künstler und Tierfilmer viel gelernt. Nicht nur wichtige Verhaltensweisen, um gefährliche Situationen zu umgehen – „Ich war immer auf allen Vieren unterwegs, habe ihre Laute imitiert“ –, sondern auch Gelassenheit: „Von Maleika habe ich gelernt, dass es überhaupt keinen vernünftigen Grund gibt, aufzugeben. Wir Menschen sind oft viel zu hysterisch. Maleika ist nie in Panik geraten, hat sehr schnell eine Lösung gefunden und war dann auch wieder schnell entspannt.“ Der „Gepardenmann“ hat viel zu berichten – aber auch Fragen aus dem Publikum sind willkommen. gbr