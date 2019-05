Auf den Spuren der Zeit

Mannheim.„Wann ist endlich die Schule aus?“ „Wie lange dauert es noch bis zum nächsten Geburtstag?“ „Warum sind Ferien immer so schnell vorbei?“ Fragen, die bei Kindern fast schon zur Tagesordnung gehören. Mal dehnt sich die Zeit wie ein Kaugummi, mal zerrinnt sie zwischen den Fingern. Doch was ist eigentlich die Zeit? Ab dem 30. Mai widmen sich die Reiss-Engelhorn-Museen dieser interessanten Frage und präsentieren in Kooperation mit dem Grazer Kindermuseum FRida & freD die spannende und abwechslungsreiche Mitmach-Ausstellung „Alles mit der Zeit“.

Die von der Klaus Tschira Stiftung ermöglichte Schau bietet Kindern die Gelegenheit, sich nach Lust und Laune aktiv mit dem vielseitigen Thema „Zeit“ zu beschäftigen. Sie ist in zwei Bereiche gegliedert, die sich an unterschiedliche Altersstufen richten. So kommen kleine und große Zeitgeister gleichermaßen auf ihre Kosten.

Im kleinen Städtchen Jederzeit lernen Kinder von vier bis sieben Jahre anhand von Berufen, in denen die Zeit eine wichtige Rolle spielt, das Thema spielerisch kennen. Auf sie warten viele spaßige Aufgaben: schnell sein wie die Feuerwehr, den Bäcker früh wecken, gärtnern durch die Jahreszeiten oder als Dirigent den Takt vorgeben.

Kinder ab acht Jahren begeben sich auf die Expedition Zeit. Dabei begegnen sie den vielfältigen Zeitthemen auf einer außergewöhnlichen Entdeckungstour von den Tiefen eines Urwaldes über ein Labor sowie den Trubel einer Stadt mit Uhrmacherwerkstatt und Zeitmaschine bis in die Weiten des Weltalls. Sie erforschen Zeitgeist und Körper, springen von der Vergangenheit in die Zukunft und erkunden Urknall und Lichtgeschwindigkeit. Durch Ausprobieren und Mitmachen wird es ihnen gelingen, dem Geheimnis der Zeit auf die Schliche zu kommen.

Die Mitmach-Ausstellung ist vom 30. Mai bis 2. Februar 2020 in D 5 im Museum Weltkulturen der Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen. Ermöglicht wurde sie durch die Klaus Tschira Stiftung (KTS). Mit dem Projekt knüpfen die Partner an die erfolgreiche Zusammenarbeit anlässlich der Mitmach-Ausstellung „Total genial!“ an, die 2017 Kinder und Familien in die aufregende Welt der Erfindungen entführt hat.

Die KTS hat der Physiker und SAP-Mitgründer Klaus Tschira (1940 bis 2015) 1995 mit privaten Mitteln ins Leben gerufen. Sie fördert Naturwissenschaften, Mathematik sowie Informatik und möchte zur Wertschätzung dieser Fächer beitragen. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019