Auf den Spuren eines Phänomens der Popkultur

Mannheim.Kabarettist Thomas Hermanns ist bekennender Boygroup-Fan. Das Phänomen der 1990er kehrt unter seiner Regie zurück: „Boybands Forever“ heißt es am Freitag, 9. November, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten in Mannheim. Zu hören sind Songs von Take That, New Kids on the Block, Backstreet Boys, East 17, Boyzone und One Direction in einer originalgetreuen Show. Karten kosten unter Telefon 01806/570070 zwischen 49,90 und 79,90 Euro (plus Gebühren). sdo

